Reuters'ın South China Morning Post gazetesine dayandırdığı habere göre, bölgede yeni koronavirüs vakalarının artmasının ardından, Hong Kong yönetimi okullara yeniden ara verilmesi kararı alındı.

Haberde sağlık yetkililerinin 30 yeni koronavirüs vakasını doğruladığı bildirildi.

Geçtiğimiz gün de 42 yeni vaka bildirilmiş, bunların 34'ünün yerel olarak bulaştığı açıklanmıştı. Yeni vakalar, art arda ikinci yerel enfeksiyonu işaret etti.

Hong Kong'da ocak ayı sonundan bugüne kadar bin 336 kişi virüse yakalandı, 7 kişi hayatını kaybetti.