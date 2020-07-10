Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin en kalabalık ikinci şehri olan Melbourne'de COVID-19 salgınını önlemek için her hafta denizaşırı ülkelerden eve dönmesine izin verilen vatandaş sayısını yarıya indireceğini söyledi.

Ülkede her hafta 4 bin kişinin eve dönmesine izin veriliyordu. Bu rakam 2 bine düşürüldü.

Morrison ayrıca eve dönenlerin 14 gün karantinada kalacağını, karantinada kalanların konaklama için ödeme yapacaklarını açıkladı.

Yeni Zelanda da karantina tesislerinin yükünü azaltmak için eve dönen vatandaşların sayısını sınırlama önlemleri almıştı.