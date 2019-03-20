Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2016 yılında 11 ayrı suçtan yargılanan "Bosna Kasabı" lakaplı Sırp lider Radovan Karaciç'i Srebrenitsa'da işlenen soykırımdan suçlu buldu.

11 ayrı suçla yargılanan Karaciç, toplam 10 suçtan hüküm giydi, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün görülecek temyiz davasında Karaciç için son sözler söylenecek. Karaciç beraatini talep ederken, savcılar müebbet hapis istiyor.

Nefretin ve bir halka saldırının sembolü

Radovan Karaciç, Boşnak halkının acı dolu geçmişinin bir simgesi. Boşnaklar onu ağır suçlar işlemiş bir katil olarak görüyor ve hak ettiği cezayı almasını istiyor. Onlara göre Karaciç, "nefretin ve bir halka saldırının sembolü"

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) 1992-1995 yıllarında Bosna savaşında işlenen suçlarla ilgili 161 kişi hakkında iddianame hazırladı.

90 kişi için 1 yıldan müebbete hapis cezası arasında hüküm verdi. 50'den fazla kişi cezalarını çekip serbest kaldı.

Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç dahil 6 kişiyi müebbet hapisle cezalandırdı.

Şimdi gözler Radovan Karaciç davasında.

Radovan Karadzic kimdir?

Karadağ sınırları içinde kalan Petnijca köyünde 19 Haziran 1945'te doğan Radovan Karadzic, Saraybosna Üniversitesinde psikiyatri eğitimi aldıktan sonra bir süre şehrin en büyük hastanesi konumundaki Saraybosna Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı.

Bosna Hersek'te 1990'da kurulan Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucularından olan Karadzic, Bosna'daki savaşın patlak vermesinden hemen önce ilan edilen Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) de ilk başkanı oldu.

Savaşta Sırp birliklerinin yaptığı soykırım, katliam, etnik temizlik ve tecavüz başta olmak üzere birçok suçtan sorumlu tutulan Karadzic hakkında 1995'te yakalama kararı çıkarıldı.

Kraciç, yaklaşık 13 yıl adaletten kaçmayı başardı. 2008 Temmuz'unda Sırbistan’ın başlenti Belgrad'da sıradan bir vatandaş gibi yaşarken yakalandı.

11 ayrı suçtan yargılandı

2009 yılında başlayan davada 337'si savcılığın, 248'i ise savunmanın olmak üzere toplam 585 tanık dinlenirken, savcılığın hazırladığı iddianamede Karaciç, ikisi soykırım, beşi insanlığa karşı suç, dördü ise savaş yasalarına aykırı davranmak kategorisine giren 11 ayrı suçtan yargılandı.

Haber: Alma Brnicanin

Kamera: Adis Patkoviç

