Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, gün içinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesi, Tuh beldesi ve Babolin köyüne, Hama'nın batısındaki Haviz, Havice ve Beyt El Eas köylerine yoğun top saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın batı kasabasındaki Haviz köyünde düzenlenen saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Haviz köyü ve çevresine dün gece geç saatlerde başlattığı ve gün içinde devam eden saldırılarda 500’den fazla topçu atışı yaptığı öğrenildi.

Yaklaşık 3 ayda 144 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve İran destekli grupların Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından beri yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 144 sivil hayatını kaybetti, 435'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.

Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü var. Askeri muhalifler ise, 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA