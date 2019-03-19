Kuveyt’in Al-Qabas gazetesinde yer alan habere göre Kuveyt güvenlik güçleri, Suriyeli iş insanı Mazin Terzi ve 4 yardımcısını gözaltına aldı.

Haberde, Mazin Terzi’nin gözaltına alınmasının "dış güçler için kara para aklama" suçlaması ile ilgili olduğu iddia edildi.

Al-Qabas gazetesi, Mazin Terzi’nin Lübnanlı yardımcılarının da Hizbullah’a üye olma suçlaması ile gözaltına alındığını yazdı.

Mazin Terzi, Suriye’de Beşşar Esed rejimine destek veren iş insanlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: Al-Qabas