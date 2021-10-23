Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek'te yangın: 6 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Bosna Hersek'in Brcko bölgesinde bir evde yangın çıktı. Yangında ikisi çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Bosna Hersek'in Brcko bölgesinde müstakil bir evde yangın çıktı.
Yapılan müdahaleler sonucu ekipler, ikisi çocuk 6 kişinin cansız bedenine ulaşırken 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın kontrol altına alındı.
Mumlardan dolayı çıktı
Bölge halkı, metruk binada kalabalık bir Roman ailenin yaşadığını ifade etti.
Yetkililer, yangının, evde elektrik olmaması nedeniyle yakılan mumlardan meydana geldiğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Bosna Hersek Yangın
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