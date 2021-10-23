Görgü tanıkları, yaklaşık 20 fanatik sivil Yahudi işgalcinin Ramallah kentine bağlı Turmusayya beldesi kırsalında tarlalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığını belirtti.

Sivil Yahudi işgalcilerin bir çiftçiye biber gazı sıktığı, Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiği, 3 araca da zarar verdiği ifade edildi.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye gelen İsrail güçlerinin Filistinli çiftçilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

9 bin zeytin ağacı tahrip edildi

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden sivil Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Sivil Yahudi işgalciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 bin zeytin ağacı tahrip edildi.

Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.