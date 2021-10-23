Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban aracına saldırı: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistanlı yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuk ölürken, 2 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Etiketler: Afganistan DEAŞ Taliban
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