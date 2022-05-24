Bosna Hersek'te Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, fabrikada sebebi henüz bilinmeyen büyük çaplı bir yangının çıktığını açıkladı.

Beganovic, "Fabrika içerisinde doğal gaz tesisatı olduğu bilgisine sahip olduğumuz için fabrika çevresindeki vatandaşlar tahliye edildi." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Can kaybı yok

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için hemen olay yerine geldiğini aktaran Beganovic, yangının tüm fabrika binasını sardığını ve zararın yüksek oranda olduğunu dile getirdi.

Beganovic, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.