Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'te bir fabrikada yangın
Bosna Hersek’in Bihac şehrindeki strafor üretim fabrikasında yerel saatle 07.00'de yangın çıktı. Yangının tüm fabrika binasını sardığı ve zararın yüksek oranda olduğu bilgisi verildi.
Bosna Hersek'te Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, fabrikada sebebi henüz bilinmeyen büyük çaplı bir yangının çıktığını açıkladı.
Beganovic, "Fabrika içerisinde doğal gaz tesisatı olduğu bilgisine sahip olduğumuz için fabrika çevresindeki vatandaşlar tahliye edildi." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Can kaybı yok
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için hemen olay yerine geldiğini aktaran Beganovic, yangının tüm fabrika binasını sardığını ve zararın yüksek oranda olduğunu dile getirdi.
Beganovic, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.
Etiketler: Bosna Hersek Yangın
Sıradaki Haber
Kolombiya'dan Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz