Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Molano'nun açıklamasına göre, 11 askeri mühendis, Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermek üzere NATO üyesi bir ülkeye gidecek.

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya sadece insani yardım konusunda değil, mayınların temizlenmesinde de destek vermeye kararlı olduklarının altını çizn Molano, ülkesinin özgürlük ve insani değerlere bağlılığını vurguladı.