Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guangcou şehrinde yapılan görüşmede Bachelet, 6 günlük ziyaretinde hükümet yetkililerinin yanı sıra akademi, sivil toplum ve iş dünyasından temsilcilerle insan hakları ve diğer sosyal ve ekonomik sorunlar konusunda istişarede bulunmayı diledi.

"Önemli ve hassas konuları tartacak olsak da umarım bu ziyaret Çin'de ve dünyada insan haklarının geliştirilmesi doğrultusunda birlikte çalışabilmek için karşılıklı güven inşa etmeye yardımcı olacaktır."

Vang da insan haklarının uluslararası ölçekte geliştirilmesi için insan haklarının siyasileştirilmesinden kaçınılmasının gerektiği vurgulandı.

"Çok taraflı insan hakları kuruluşları bölünme ve cepheleşmenin yeni sahası değil, iş birliği ve diyaloğun zemini olmalı."