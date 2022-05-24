Washington DC Başsavcısı, İngiltere merkezli danışmanlık firmasının, 70 milyondan fazla ABD'li Facebook kullanıcısının verisinin toplanmasına izin verildiğine dair suçlamalara Zuckerberg'i dahil etti.

Başsavcı Karl Racine, "Zuckerberg, Facebook'ta sadece bir figür değil; şirketin aldığı neredeyse her karara kişisel olarak katılıyor." dedi.

Racine, Zuckerberg için ceza ve tazminat talebinde bulundu.

Facebook'un ana şirketi Meta ise ilgili suçlamaya henüz yanıt vermedi.

Cambridge Analytica, toplam 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasa dışı şekilde toplamakla suçlanmıştı. Verilerin, 2016 ABD başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.