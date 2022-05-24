Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Somali Özel Temsilcisi James Swan, Cumhurbaşkanı'ndan diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi, Eş-Şebab terör örgütü ile mücadele edilmesi ve ülke içinde uzlaşının sağlanmasına yönelik adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.

Swan, BM adına Somali'ye devam eden siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözülmesi çağrısı yaptı.

"BM olarak Somali hükümeti ile çalışmaya hazırız"

Somali seçimlerinin gereksiz yere uzatıldığını ancak tamamlanan seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Swan, BM olarak Somali hükümeti ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 milletvekilinin oyunu alan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu geride bırakmıştı.