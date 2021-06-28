Bosna Hersek’te 511’inci Ayvaz Dede Şenlikleri düzenlendi. Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Bosna Hersek’te 511. Ayvaz Dede Şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Boşnakların Müslüman oluşunun en önemli simgelerinden biri olan Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenir Ayvaz Dede Şenlikleri'nde ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık yüz atlı, geleneksel kıyafetleriyle şehir merkezinde boy gösterdi. Bu yıl düzenlenen etkinliklere Türkiye’den de yoğun katılım vardı. Donji Vakuf şehir merkezinde adeta dans eden atlılar, geleneksel bayrak tesliminin ardından merkezi programa katılmak üzere yollarına devam etti.

2 gün süren Ayvaz Dede Şenlikleri'nde, Türkiye’den giden mehter takımı sahne aldı. Programın düzenlendiği Ajvatovica’da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen mescidin açılışı yapıldı. Ayvaz Dede Şenlikleri Prusac kasabasında düzenlenen merkezi törenle sona erdi. Programa binlerce Bosnalı müslümanın yanısıra Türkiye’den de çok sayıda katılımcı oldu. Şenliklerin, bölge halkının İslam'a geçmesi vesilesiyle düzenlendiği biliniyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'de yasaklanan şenlikler 1990'da yeniden düzenlenmeye başlanmıştı.

Travnik Müftüsü ve Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmed Adilovic, törende yaptığı konuşmada, Boşnak halkının her zaman iyi niyetli olduğunu ifade ederek, dinleri ve vatanlarına karşı olan bağlılıklarını 511 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'nde ifade ettiklerini vurguladı.

Adiloviç, sözlerini şöyle sürdürdü;

Ayvaz Dede'nin gösterdiği kerameti 511'inci kez düzenlenen etkinliklerle kutluyoruz. ayvaz Dede kuraklığın yaşandığı bölgede 40 gün 40 gece ibadet eder ve uyandığında ortadan ikiye yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulur. böylece bölge halkı suya kavuşur. Bu şenliklerin amacı Boşnakların kim olduğunu ve nereden geldiklerini hatırlatıyor. Bu etkinlikler vesilesiyle geleneğimiz yaşatılıyor.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun bir süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet ve dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.