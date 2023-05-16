Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Krajina bölgesinde dün akşam başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Una ve Sana nehirlerindeki su seviyesi kritik düzeye ulaştı.

Bihac'taki Kulen Vakuf bölgesinde çok sayıda evi su bastığı belirtilen açıklamada, ülkenin diğer bölgelerinde de sel tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.

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Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, yağışların ülke genelinde perşembeye kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Sanski Most şehri, selin ardından doğal afet bölgesi ilan edildi.

Hırvatistan ordusunun 300 mensubu sel bölgesinde

Hırvatistan'da şiddetli yağış Zadar bölgesini etkiledi, kentteki yolların birçoğu su altında kaldı.

Obrovac ve Gracac beldelerinde de yağışlar nedeniyle sel meydana geldi ve bölgeye itfaiye ekipleri ve tahliye botları gönderildi.

Ordu, 300 personelin selle mücadele için bölgede olduğunu bildirdi.