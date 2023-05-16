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Dünya
AA 16.05.2023 06:14

BM'nin ilk kez düzenlediği "Nekbe" anması İsrail'i rahatsız etti

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen felaket için ilk kez Birleşmiş Milletlerde (BM) anma töreni düzenlenmesi İsrail yönetimini rahatsız etti.

BM'nin ilk kez düzenlediği "Nekbe" anması İsrail'i rahatsız etti
[Fotograf: Reuters]

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, BM'deki etkinliğe karşı İsrail Büyükelçiliğini ve İsrail'in dünya çapındaki misyonlarını harekete geçirdi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Eli Cohen, pek çok ülkenin BM’deki etkinliğe katılmaması amacıyla İsrail’in BM’deki ve dünyanın farklı ülkelerindeki büyükelçilerine gerekli diplomatik girişimlerde bulunmaları için talimat verdi.

Bakanlığın açıklamasında, BM’deki Filistin misyonunun özel talebi üzerine gerçekleşen Nekbe etkinliğinin “tarihi çarpıttığı” ileri sürüldü.

BM'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi
BM'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının girişiminin ardından birçok ülkenin etkinliğe katılmayı reddetme sözü verdiği iddia edilse de bugün New York'taki BM binasında gerçekleşen üst düzey etkinlik birçok üye ülkenin temsilcisinin katılımıyla gerçekleşmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, etkinlikteki konuşmasında, BM Genel Kurulunun geçen sene tarihi bir şekilde Nekbe'nin anılması kararı almasını memnuniyetle karşıladığını dile getirmişti.

Abbas, söz konusu kararın Filistin halkına yapılan tarihi haksızlığı kabul ettiğini belirterek, "Haksızlık 1948'den önce başladı ve orada bitmedi. Hala devam ediyor. Siyonist söylem hala Nekbe'yi reddediyor." diye konuşmuştu.

Nekbe'nin 75. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Nekbe, İsrail’in Filistinlilere yönelik tehcir politikası ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri yoluyla Filistin topraklarını Yahudileştirme girişimleriyle bugün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te hala devam ediyor.

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