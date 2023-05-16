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Dünya
AA 16.05.2023 01:07

ABD'de silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken 2 polis de yaralandı.

ABD'de silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]

Farmington Polis Departmanı, şehirde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın kimliği paylaşılmadı

Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

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