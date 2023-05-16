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Dünya
AA 16.05.2023 00:28

Yeni Zelanda'da pansiyon yangını: En az 6 kişi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir pansiyonda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeni Zelanda'da pansiyon yangını: En az 6 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AP]

Yeni Zelandalı yetkililer, pansiyon olarak kullanılan bir binada gece saatlerinde çıkan yangında en az 6 kişinin öldüğünü ve içeride mahsur kalan birçok kişinin bulunduğunu duyurdu.

Wellington Bölge İtfaiye ve Acil Durum Sorumlusu Nick Pyatt da yaptığı açıklamada, binadan şu ana dek 52 kişinin kurtarıldığını ancak içeride mahsur kalan birçok kişinin bulunduğunu söyledi.

Pyatt, "Bunun birçok can kaybının yaşanacağı bir olay olduğunu ne yazık ki üzülerek söyleyebilirim" dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Pyatt, "Bu bizim en kötü kabusumuz. Bundan daha kötüsü olamaz" açıklamasında bulundu.

Yangının çıkış nedeni belli değil

Wellington Belediye Başkanı Tory Whanau da açıklamasında, "Birçok kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. Ancak net sayının belirlenmesi konusunda çalışmalar sürüyor" ifadesini kullandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında herhangi bilgi olmadığını, polisin soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

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