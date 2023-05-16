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Dünya
AA 16.05.2023 00:50

Trump'a yönelik Rusya soruşturmasını inceleyen savcı, FBI ve Adalet Bakanlığına yüklendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının kökenlerini inceleyen Özel Yetkili Savcı John Durham, soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) görevlerini yerine getirmede başarısız oldukları kanaatine vardı.

Trump'a yönelik Rusya soruşturmasını inceleyen savcı, FBI ve Adalet Bakanlığına yüklendi

Rus hükümetinin 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kökenlerini araştırmak üzere Trump döneminde 2019'da özel yetkili savcı atanan John Durham, yaklaşık 4 yılın ardından soruşturmasını tamamladı.

Bugün kamuoyuna açıklanan 300 sayfayı aşan nihai raporunda Savcı Durham, söz konusu soruşturmanın başlangıcında yönetimin elinde herhangi bir gerçek kanıt bulunmadığını belirtti.

Durham, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın "yasalara sıkı sıkıya bağlı kalma konusundaki önemli görevlerini yerine getirmede başarısız oldukları" kanaatine vardı.

Trump'ın Rusya soruşturması: Rus analist gözaltında
Trump'ın Rusya soruşturması: Rus analist gözaltında

Adalet Bakanlığı ve FBI'ın konuyu ele alış biçimlerini eleştiren Durham, kurumların tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uymadığını ve yetkililerin "siyasi muhaliflerden gelen bilgilere güvenmeye aşırı istekli" olduğunu ifade etti.

Durham, bu kapsamda kurumların benzeri soruşturmalardan önce doğru inceleme yapmalarının önemini vurguladı.

Trump'ın "Rusya soruşturması"nda yeni gelişme
Trump'ın "Rusya soruşturması"nda yeni gelişme

Trump, konuya ilişkin kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "Vay be! Kapsamlı araştırmaların ardından Durham, FBI'ın Trump-Ruysa soruşturmasını asla başlatmamış olması gerektiği sonucuna vardı. Diğer bir deyişle, tıpkı şu anda Amerika'nın büyüklüğünü görmek istemeyenler tarafından aldatıldığı gibi, Amerikan kamuoyu aldatılmış" ifadelerine yer verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan da Durham'ın gelecek hafta Kongre'de ifade vermesi için Adalet Bakanlığıyla görüştüklerini belirtti.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın soruşturmasında iki kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti.

Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının başlatılmasına yol açan, Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren ancak daha sonra Demokratların fonladığı ve yanlış içerikli bir dosya olduğu ortaya çıkan "Steele dosyasında" yazıları bulunan Rus analist Danchenko, "federal yetkililere yalan söyleme" suçlamasıyla yargılandığı davada Ekim 2022'de beraat etmişti.

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