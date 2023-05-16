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Dünya
AA 16.05.2023 06:18

Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, "emniyet güçlerine hakaret" davasında bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası
[Fotograf: AA]

Tunus Asliye Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerine "tağudun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gannuşi “terörü övmek suçundan” bir yıl hapis ve bin dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Bir emniyet mensubu, Gannuşi’nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik “tağut” ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

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