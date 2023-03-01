Bosna Hersek'te 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ardından bağımsızlığına kavuşan ülkede ilk tören başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesiyle yapıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in katıldığı bağımsızlık günü törenleri, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in, Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine çiçek bırakılmasıyla devam etti.

Becirovic, Kovaçi Şehitliği'nde yaptığı açıklamada, bugünün Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden olduğuna işaret ederek "Neden önemli? Çünkü bugün Bosna Hersek halkı demokratik seçimini yaptı ve Bosna Hersek'i tüm Avrupa ve dünya tanıdı." dedi.

Bağımsızlık Günü'nü inkar edenlere ilişkin Becirovic, "Er ya da geç herkes Bosna Hersek'e ve onun milli bayramlarına saygı duyacaktır. Bosna Hersek'i ayrımcılığa ve bölünmeye sürükleyenler yenilmeye mahkumdur." diye konuştu.

Sönmeyen Ateş Anıtı'nda tören

Ülkedeki en önemli iki milli bayramdan biri kabul edilen Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı'nda da tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Komsic de Sönmeyen Ateş Anıtı'nda yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun hemen ardından Bosna Hersek'te soykırımın yaşandığı bir savaşın başladığını anımsatarak, "Benim de dahil olduğum nesil bu ülkeyi savunmak için mücadele etti. Genç nesil ise bu ülkeyi daha iyi bir yere getirmek durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa ve Mostar kentlerinde de Bağımsızlık Günü çeşitli törenlerle kutlandı.

Bu arada, 1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise milli bayram olarak kabul edilmiyor.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma yüzde 63,6 oranında katılım olmuş, yüzde 99,7 oranında bağımsızlık için "Evet" oyu kullanılmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.