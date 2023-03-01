Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kaldırıldı
[Fotograf: AA]
Hong Kong'da yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 2020 yılında uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 959 gün sonra resmen kaldırıldı.
Hong Kong maske yasağını kaldıran son büyük şehir oldu.
1 Mart itibarıyla kaldırılan uygulamaya rağmen bazı Hong Kongluların maske alışkanlığını sürdürmeye devam ediyor.
Hong Kong'un 7,5 milyon nüfusu bulunuyor.
Etiketler: Hong Kong Koronavirüs Maske
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