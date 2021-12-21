Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emiri ile, altıncı eşi arasındaki boşanma davasında ödenecek tazminat miktarı belli oldu.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İngiltere'ye sığınan Dubai Emiri Raşid Al Maktum'un, altıncı karısı Prenses Haya Bint Al Hüseyin'e ve çocuklarına toplamda 554 milyon pound ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararı, ülke tarihinin en pahalı boşanma davası olarak kayıtlara geçti.

72 yaşındaki Dubai Emiri Al Maktum, Prenses Haya'ya 251 milyon 500 bin pound, 14 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun eğitim ve bakım masraflarını karşılamak için de 290 milyon pound ödeyecek.

Prenses Haya 2019'da İngiltere'ye sığındı

Hakim kararını açıklarken, aileye yönelik asıl tehdidin dış kaynaklardan değil, Dubai Emiri'nden geldiğini belirtti ve "Daha fazla güvenliğe ihtiyaçları var." dedi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi olan 47 yaşındaki Prenses Haya, 2019'da Birleşik Arap Emirliklerinden kaçıp İngiltere'ye sığınmıştı.

Mahkeme Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonunu dinlettiğine hükmetmişti.

Prenses Haya kendisi ve çocukları için koruma talep etmişti.