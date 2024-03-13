Borrell'den "Suriye Anayasa Komitesinin acilen yeniden faaliyete geçmesi" çağrısı

Borrell'in ofisinden, Suriye'deki iç savaşın 13. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

"Bu çözülmemiş çatışmayı unutmamak gerek." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'deki durumun halk açısından "korkunç" sonuçlarının ve bölgede istikrarsızlaştırıcı etkisinin sürdüğü belirtildi.

AB'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye için sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözüm çağrısının yinelendiği açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in çabalarının desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, 2022'den bu yana toplanmayan Suriye Anayasa Komitesinin acilen yeniden faaliyete geçmesi çağrısında bulunuldu.

"Bir nesil genç Suriyeli, ülkelerini sadece çatışma içinde tanıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin, BM Genel Kurulunca yakın zamanda akıbeti bilinmeyen şahıslarla ilgili oluşturulan bağımsız kurumun çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferansların sekizincisinin 30 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Pedersen, geçen ay Anayasa Komitesinin ertelenen 9. turunun nisanda Cenevre'de yapılması için tüm taraflara çağrıda bulunmuştu.

Suriye'nin yeni anayasasını yazmak için BM'nin desteğiyle 2019'da kurulan Komitenin 8. tur görüşmeleri 30 Mayıs-3 Haziran 2022'de yapılmış, Esed rejimi ve muhalefet heyetleri arasında uzlaşma sağlanamamıştı. 9. tur görüşmeleri ise 2022 Temmuz'da ertelenmişti.