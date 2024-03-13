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Dünya
AA 13.03.2024 19:51

Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut

Nükleer silahlar konusunda anlaşmazlıklar sürse de dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ülkelerin bu alanda yaptıkları yatırım ise son yıllarda 82 milyar doları geçti.

Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Rusya, 5 bin 889 nükleer savaş başlığıyla, nükleer güce sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Rusya'yı 5 bin 244 başlıkla ABD ve 410 nükleer başlıkla Çin takip ediyor.

Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Pakistan'ın 170, Hindistan'ın 164, İsrail'in 90, Kuzey Kore'nin ise tahminlere göre 30 nükleer savaş başlığı var.

Rapora göre, dünyadaki nükleer savaş başlığı sayısı azalmaya devam etse de bu durum özellikle ABD ve Rusya'nın kullanılmayan savaş başlıklarını tasfiye etmesinden kaynaklanıyor.

Aktif savaş başlıklarının sayısının küresel ölçekte azaltılmasının geciktirildiği görülüyor ve sayıları tekrar artıyor.

ABD ve Rusya'nın, nükleer savaş başlıklarını füze, uçak ve denizaltı fırlatma sistemlerini ve nükleer silah üretim tesislerini yenilemek ve modernize etmek için kapsamlı programlara sahip olduğu biliniyor.

Çin'in Ocak 2022'de 350 olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısı, Ocak 2023'te 410'a yükseldi. Çin'in nükleer gücü tam olarak bilinmezken, rapordaki değerlendirmelerin önemli kısmı ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayanıyor.

Nükleer silahlanmaya yapılan yatırım artıyor

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) hazırladığı raporlarda ise nükleer silaha sahip 9 ülkenin, 2019-2022 döneminde nükleer silah geliştirmek için yaptığı yatırımlar yayımlandı.

Verilere göre, dünya genelinde nükleer silah yatırımları 2019'da 72,9 milyar, 2020'de 72,6 milyar, 2021'de 82,4 milyar, 2022'de 82,9 milyar doları buldu. 4 yılda yatırımların 10 milyar dolar artması dikkati çekti.

Nükleer silahlara en çok yatırım yapan ABD'yi sırasıyla Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore takip etti.

ABD, nükleer silahlara 2019'da 35,4 milyar dolar yatırım yaparken, 2020'de 37,4 milyar, 2021'de 44,2 milyar, 2022'de 43,7 milyar dolar harcadı.

Çin'in harcamaları 2019'da 10,4 milyar dolar olurken, bu 2020'de 10,1 milyar dolar, 2021 ve 2022'de 11,7 milyar dolara yükseldi.

Rusya, bu silahlar için 2019'da 8,5 milyar, 2020'de 8 milyar, 2021'de 8,6 milyar, 2022'de 9,6 milyar dolar harcama yaptı.

İngiltere’nin nükleer silahlar için 2019'da 8,9 milyar, 2020'de 6,2 milyar, 2021 ve 2022'de 6,8 milyar dolar harcadığı görülüyor.

Fransa, nükleer silahlar için 2019'da 4,8 milyar, 2020'de 5,7 milyar, 2021'de 5,9 milyar, 2022'de 5,6 milyar dolar yatırım yaptı.

Hindistan'ın bu silahlar için kasasından 2019'da 2,3 milyar dolar çıkarken, bu miktarın 2020'de 2,48 milyar, 2021'de 2,3 milyar, 2022'de 2,7 milyar dolar olduğu saptandı.

İsrail, nükleer silah geliştirme için 2019'da 1 milyar dolar, 2020'de 1,1 milyar dolar, 2021 ve 2022'de 1,2 milyar dolar harcama yaptı.

Pakistan'ın nükleer silah yatırımları 2019 ve 2020'de 1 milyar dolar olarak tespit edilirken, bu sayı 2021'de artış göstererek 1,1 milyar dolar oldu, 2022'de tekrar 1 milyar dolar seviyesine düştü.

Nükleer silah tartışmalarının odağındaki Kuzey Kore'nin nükleer silah yatırımlarının 2019'da 600 milyon, 2020'de 667 milyon, 2021'de 642 milyon, 2022'de ise 589 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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