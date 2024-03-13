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Dünya
AA 13.03.2024 20:10

Guterres: Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivilleri hedef almanın ve korumamanın, uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek "Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Guterres: Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor

Guterres, BM'deki Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Dünya genelinde kadın haklarının saldırıya uğradığını, toplumda alanlarının daraltıldığını ve kadın hakları savunucularının tehditlerle karşılaştığını kaydeden Guterres, artan çatışmaların ise kadın ve kız çocukları üzerindeki korkunç etkisine işaret etti.

Gazze'de öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Guterres, "Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor." dedi.

Sivilleri hedef almanın ve korumamanın, uluslararası insancıl hukuku açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda çatışmalardaki cinsel şiddet uygulamalarını kınadı.

İsrail ordusunun, 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

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