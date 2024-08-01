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Dünya
AA 01.08.2024 21:56

Borrell: Takasın Türkiye'nin yardımıyla özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatladık

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara'da yapılan takas operasyonuna ilişkin olarak, "AB, vatandaşlarının Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatlamıştır" ifadesini kullandı.

Borrell: Takasın Türkiye'nin yardımıyla özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatladık

Yüksek Temsilci Borrell, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Borrell, "AB, aralarında AB vatandaşlarının da bulunduğu bir dizi siyasi mahkumun Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Serbest bırakılan isimlerin "siyasi nedenlerle haksız yere zulüm gördüğü, hapsedildiği ve tahammül edilemez koşullarda tutulduğunu" belirten Borrell, "Siyasi mahkumlar ve halen Rusya ve Belarus cezaevlerinde haksız yere tutuklu bulunan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

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