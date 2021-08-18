İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamento'ya Afganistan konusunda açıklamalar yapıyor. Boris Johnson'ın açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:

- Afganistan'daki olaylar beklenenden hızlı gelişti.

-Afganistan halkının daha iyi bir geleceği için çalıştık.

-Afganistan'ın terörist gruplar için bir üs olmasını durdurmak için bu temel görevi başardık.

-Afganistan'daki insani krize ilişkin elimizden gelen her şeyi yapacağız.

-Taliban tahliyenin devam etmesine izin veriyor.

-Batı, Amerikan lojistiği, ABD hava gücü ve Amerikan gücü olmadan bu ABD liderliğindeki görevi sürdüremezdi.

-Afganistan’dan gelenleri göndermeyeceğiz ve Afganistan'dan bu ülkeye gelişigüzel bir şekilde gelmesine izin vermeyeceğiz.

-Bu yıl 5000 Afgan'ı daha kabul etmeyi taahhüt ediyoruz ve bunu uzun vadede 20.000'e kadar gelecek yıllar için gözden geçireceğiz

-İngiltere şimdite kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye etti.

-BM'yi bu bölgede yeni bir insani çabaya öncülük etmeye çağırıyoruz.

-Taliban'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...