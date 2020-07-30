Bolsonaro'nun eşi de COVID-19'a yakalandı
Geçen hafta virüsü atlatan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, geçen hafta COVID-19'u atlatan Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'ya yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.
Açıklamada, Michelle Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisine gerekli protokollerin uygulanacağı belirtildi.
Michelle Bolsonaro, dün, Planalto'da düzenlenen ve çeşitli bakanların yer aldığı bir etkinliğe katılmıştı.
COVID-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Devlet Başkanı Bolsonaro'da da 7 Temmuz'da COVID-19 tespit edilmiş ve 25 Temmuz'da iyileştiği açıklanmıştı.
ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke Brezilya'da, bugüne kadar 2 milyon 552 bin 265 kişide virüs görüldü, 90 bin 134 kişi ise hayatını kaybetti.
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