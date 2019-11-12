Bolivya'da ordu polise destek için sokağa indi12 Kasım 2019 Salı 06:45 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 06:50
Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, ülkedeki şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına silahlı kuvvetlerin polisle ortak operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı.
Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, düzenlediği basın toplantısında, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır." ifadesini kullandı.
Kaliman'ın açıklamasından önce La Paz Polis Şefi Albay José Barrenechea, Bolivya Devlet Başkanlığı Binası Casa Grande del Pueblo'nun bulunduğu Murillo Meydanı'nda orduya müdahale çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan, ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.
Kaynak: AA