Başkent Atina'daki Ekonomi Üniversitesinde derslere ara verilmesine ilişkin karar öğrenciler tarafından protesto edildi.

Karara itiraz eden 100 kişilik grup üniversiteye girmeye çalıştı.

Bunun üzerine polis öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti, arbede yaşandı.

Üniversiteye daha önce düzenlenen operasyonda çok sayıda maske, taş ve sopa ele geçirilmişti.

Kaynak: TRT Haber