Dünya
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem12 Kasım 2019 Salı 05:35 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 05:37
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Endonezya deprem Kuzey Maluku Ambon