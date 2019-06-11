Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yapılan yazılı açıklamada, "BMGK, Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e tam desteğinin altını çizdi ve tüm tarafları yapıcı ve sürekli bir şekilde özel temsilci ile çalışmaya davet etti." ifadesine yer verildi.

Konsey üyelerinin, Griffiths'in Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ve Yemen'de siyasi çözümün desteklenmesi konusundaki çabalarına saygı duyduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey'in tüm tarafları, Hudeyde Anlaşması'nın tamamen uygulanması için ilgili adımları atmaya davet ettiği vurgulandı.

Yemen'deki tüm tarafların Stockholm anlaşmasını uygulamaya çağrıldığı açıklamada, BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonunun (UNMHA) da gerekliliğine vurgu yapıldı.

BMGK'den çağrı

Açıklamada, "BMGK üyeleri, Yemen'in bazı bölgelerinde gerginliğin yeniden artmasından ve çatışmalar nedeniyle can kayıpları ile yaralanmalar olmasından dolayı duydukları endişeyi dile getirerek tüm taraflara sivillerin özellikle de çocukların ve kritik sivil altyapıların korunması için bütün adımların atılması ve uluslararası insan hakları kanunu kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısını yinelemiştir" ifadelerine yer verildi.

Husilerin Suudi Arabistan'daki tesislere düzenlediği saldırının da kınandığı açıklamada, "Bu tür saldırılar hem Suudi Arabistan'ın milli güvenliğine hem de bölgesel güvenliğe tehdit oluşturmakta ve Yemen'de BM'nin öncülüğündeki siyasi süreci baltalamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

BMGK'nin Yemen'de Aralık 2018'den bu yana daha da kötüye giden insani durumdan derin endişe duyduğuna işaret edilen açıklamada, Yemen'deki taraflar, yardımların ve insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için engelleri kaldırmaya çağrıldı.

Açıklamada, Yemenli kadınların ve gençlerin siyasi sürece katılımının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "BMGK üyeleri, Yemen'in birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılığını yenilemiştir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA