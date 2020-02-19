Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye gündemiyle toplandı. ABD, İngiltere ve Almanya, toplantıda, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına düzenledikleri saldırılara son vermeye çağırdı.

BM Güvenlik Konseyi Suriye'nin kuzeyinde artan tansiyonu görüşmek için toplandı.

Toplantıdan Esed rejimine "Saldırılara son ver" çağrısı çıktı.

ABD, Almanya ve İngiltere rejime, Türkiye'nin idlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

oplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını desteklediklerini vurguladı.

Tüm ülkelerden daha fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin haklı olarak yeni bir göç dalgasından endişe ettiğinin altını çizdi.

Craft, Suriye'nin kuzeybatısındaki şiddetten Rusya ve Esed rejiminin sorumlu olduğunu vurguladı. "Rusya'nın Türkiye'ye yönelik suçlamalarını reddediyoruz" dedi.

Kraft, Şiddet sarmalı yüzünden 90 günde bir milyon Suriyeli'nin evini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kaern Pierce(KERIN PİYIRS) da Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye desteğini belirtti. "Türkiye'ye saldırıları durdurmalıyız." dedi. Rejimin Suriye'de çözümü baltaladığına işaret etti.