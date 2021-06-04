Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin denetlenebilmesi yetkisini uzattı
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin, üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisini bir yıl daha uzattı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2016 yılından bu yana Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesine imkan tanıyan kararı yeniledi.
Silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisi bir yıl daha uzatıldı.
İrini operasyonu
Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri, Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği İrini Operasyonu tarafından denetleniyor.
İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatıldı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Libya
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