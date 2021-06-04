Pakistan'da İslamabad Emniyeti, devriye görevindeki iki polis memurunun, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, başkentte terör faaliyetlerinin yükselişte olduğuna dikkati çekerek "2 polis memuru dün gece şehit oldu. 2018’den bu yana başkentte 9 polis şehit edildi" dedi.

Sınırlara çitli önlem

Afganistan’dan gelen sınır ötesi saldırıları durdurmak için iki ülke arasına örülen çitin büyük kısmının tamamlandığını belirten Ahmed, kalan yüzde 12’lik kısmının da 2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Ahmed, Pakistan’ın İran sınırına da çit örüldüğünü, bir yıl içerisinde bunun da biteceğini ifade etti.

Taliban'ın üstlendiği iddia edildi

Polislere yönelik saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan terör örgütü Pakistan Talibanı’nın (TTP) başkentteki saldırıyı üstlendiği öne sürüldü.