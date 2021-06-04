Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan, Berlin Konferansı'na çağrılmadığı için "memnuniyetsiz"
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya konulu Berlin Konferansı'na çağrılmadıkları için "memnuniyetsizlik" duyduklarını açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştüğünün altını çizdi.
Kubis'e, Almanya'nın Yunanistan'ı Berlin Konferansı'na davet etmeme kararından duydukları "memnuniyetsizliği" dile getirdiğini vurgulayan Dendias, Libyalı mülteciler konusunda BM ile iş birliği konusunun da bu görüşmede ele alındığını söyledi.
Konferans 23 Haziran'da
İkinci Berlin Konferansı 23 Haziran'da düzenlenecek. Konferansın ana gündem maddelerini genel seçimler ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi oluşturacak.
Etiketler: Almanya Libya Yunanistan
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