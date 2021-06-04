Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin’de bir bebek tren ile platform arasındaki boşluğa düştü
Çin'de bir anne bebeğini tren ile platform arasındaki boşluğa düşürdü. Olayı gören bir yolcu bebeği ölümden kurtardı.
Çin’in Wuhan kentindeki metro istasyonunda bir bebek, arabasından tren ile platform arasındaki küçük boşluğa düştü.
Yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görevlilere haber verilmesinin ardından acil durdurma düğmesine basılarak metronun hareket etmesi önlendi.
Bebek sağ salim çıkarıldı
Yolculardan biri bebeğin düştüğü boşluğa girdi. Kısa sürede bebeği çıkarmayı başardı. Annesinin kucağına dönen bebek kazadan yara almadan kurtuldu.
Bebeği kurtaran yolcu şehirde kahraman ilan edildi.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 10:29
- 10:17
- 10:08
- 10:02
- 09:57
Sıradaki Haber
Mali'de Fransa karşıtlığı yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz