Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uygur Türklerine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda "İnsan hakları ihlal edildi" denildi. "Bu ihlallerin insanlık suçu teşkil edebileceğine" işaret edildi.



Raporun, Yüksek Komiser Michelle Bachelet’nin görev süresi dolmadan dakikalar önce açıklanması dikkati çekti.

48 sayfalık raporda Uygur, Kazak ve Kırgız Türkleriyle yapılan mülakatlar yer aldı.

İşkence, kötü muamele ve zorunlu tıbbi tedavi uygulandığına dair güvenilir belgeler olduğu ifade edildi.

Çin: Rapor yasa dışı ve geçersiz



Eğitim kamplarında tutulan Müslüman azınlığa mensup kişilerin, temel insan haklarından mahrum edildiği de rapora yansıdı.

Pekin yönetimi ise rapora sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı raporu "yasa dışı" ve "geçersiz" olarak tanımladı. Raporun bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Mayıs ayında Çin'e gitmiş, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de ziyaret etmişti.

