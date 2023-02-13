Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
[Fotoğraf: Twitter (Amman Büyükelçiliği)]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere destek amacıyla Türkiye'ye 3 bin çadır gönderdi.
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin temin ettiği yaklaşık 3 bin çadırın Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yolları (THY) ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından deprem bölgelerine nakledildiğini bildirdi.
February 13, 2023
Açıklamada, depremzedelere çadır desteği ve bu yardımın ulaştırılması hususunda BM ile Ürdün makamlarına teşekkür edildi.
Son Haberler
- 15:34
- 15:16
- 15:17
- 15:08
- 15:14
Sıradaki Haber
Ukrayna: Danimarka tüm CAESAR obüslerini Ukrayna’ya teslim etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz