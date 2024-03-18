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Dünya
AA 18.03.2024 22:43

BM'den Şifa Hastanesinde gazetecileri alıkoyan İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin, Şifa Hastanesinde görevlerini yapan bir grup gazeteciyi darbetmesine, ardından alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürmesine tepki gösterdi.

BM'den Şifa Hastanesinde gazetecileri alıkoyan İsrail'e tepki
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haq, görevlerini yaparken alıkonulan tüm gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Aralarında Al Jazeera muhabirinin de bulunduğu birçok gazetecinin darbedilmesi, ardından alıkonularak bilinmeyen bir yere götürmesiyle ilgili Haq, "Dünyanın her yerinde gazetecilere yönelik zorbalığa karşıyız." dedi.

Haq, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze’nin güneyindeki Refah’a girişinin engellenmesi hakkında, "Bize bunun nedeniyle ilgili geçerli bir gerekçe sunulmadı." dedi.

Haq, bunun nedeninin İsrailli yetkililere sorulması gerektiğini kaydetti.

İsrail güçleri, elleri ve gözlerini bağladığı gazetecileri alıkoymuştu

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesinde, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul dahil birçok gazeteciyi feci şekilde darbetti. İsrail güçleri, elleri ve gözlerini bağladığı gazetecileri alıkoydu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Şifa Hastanesindeki bir muhabirinin, İsrail güçlerince alıkonulduğunu doğruladı.

İsrail ordu güçleri, bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesine insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

İsrail, alıkonulan gazetecilerin akıbetine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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