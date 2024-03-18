Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 21:50

Haiti'de çeteler, limandaki yardım konteynerlerini yağmaladı

Haiti'de silahlı çeteler, uluslararası kuruluşların gönderdiği insani yardım konteynerlerini yağmaladı.

Haiti'de çeteler, limandaki yardım konteynerlerini yağmaladı
[Fotograf: TRT Haber]

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'in ana limanına baskın yapan çeteler, yardım malzemesiyle dolu konteynerleri talan etti.

Çete üyeleri, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ait konteynerleri ele geçirdikten sonra içindekilere el koydu.

UNICEF'in Haiti Temsilcisi Bruno Maes, konu hakkındaki açıklamasında, konteynerlerde yardıma muhtaç çocuklar için insani ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu belirterek, "Sağlık sisteminin çökmekte olduğu bir dönemde çocuklar için hayati önem taşıyan malzemeler gasbedildi." dedi.

Yağmalama olaylarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Maes, "Çocuklar için felaket bir durum. Her kapatılan sağlık merkezi mevcut koşulları daha da zorlaştırıyor. Şiddet sonlandırılmazsa ve gerekli lojistik kanallar yeniden açılmazsa insani bir felakete tanık olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine, 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

ETİKETLER
Haiti
Sıradaki Haber
Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü
22:51
Bakan Yerlikaya İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu
23:00
BM Raportörü: İsrail soykırıma tanık istemediği için Lazzarini'ye Gazze izni vermedi
22:47
AB, şiddet eylemlerine karışan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı aldı
22:45
BM'den Şifa Hastanesinde gazetecileri alıkoyan İsrail'e tepki
22:42
BM: Gazze'ye yardım ulaştırmada hava ve deniz yolu, kara yoluna alternatif değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Hayvan sahiplendirme dolandırıcılığına dikkat
Hayvan sahiplendirme dolandırıcılığına dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ