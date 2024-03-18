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Dünya
AA 18.03.2024 21:47

Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi konusunda çağrıda bulundu.

Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı
[Fotograf: AA]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurmasının ardından Guterres'in neden "olağanüstü" adımlar atmadığının sorulması üzerine Haq, "Genel Sekreter olağanüstü adım atılması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Haq, Guterres'in Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun daha fazla müdahil olması konusunda çağrı yaptığını dile getirdi.

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