Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'den mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı
[Fotoğraf: Getty]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.
Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.
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