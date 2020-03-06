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Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Getty]
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce İtalya’nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiya vatandaşında Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hastanın 2 Mart’ta kentteki hastanelerden Santafe Vakfında tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Planlanan önlemlerin alındığını ve bu yönde hareket edeceklerini vurgulayan Lopez, Kolombiyalılardan panik yapmamalarını istedi.
Etiketler: koronavirüs Kolombiya ilk koronavirüs vakası Güney AmerikaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 00:05
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