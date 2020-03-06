Irak'ın Kerbela kentinde koronavirüse karşı kurulan kriz yönetimi masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte Covid-19'a yakalanan bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen kadının yaşı ise 50'nin üzerinde.

Ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş, ardından Bağdat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.