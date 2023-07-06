BM'den İsrail ve Lübnan'a "itidal" çağrısı

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında meydana gelen patlamanın ardından, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın bazı bölgelerini topçu ateşiyle vurmasına ilişkin, yazılı açıklama yayımlandı.

Lübnan'ın güneyindeki Mecidiye bölgesi yakınlarında sabah bir patlamanın tespit edildiğine yer verilen açıklamada, patlamanın kaynağının ateşlenen roketten kaynaklandığının tahmin edildiğini ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bunun ardından İsrail'in de Lübnan'ın Kefar Şuba bölgesini bombaladığı hatırlatılan açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, Lübnan ve İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını, tansiyonun daha da artmasını önlemek için irtibat mekanizmalarının tam devreye sokulduğunu kaydetti.

Bölgenin hafta başından itibaren "gerilimlere" tanıklık ettiğini ve hassas bir süreçten geçtiğini aktaran Lazaro, tüm taraflara "itidalli olma ve tansiyonu yükseltecek davranışlardan kaçınma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan "havan mermisi atıldığı" gerekçesiyle, bu ülkenin güneyini hedef aldığını duyurmuştu.