Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 14:41

BM'den İsrail ve Lübnan'a "itidal" çağrısı

İsrail ve Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü (UNIFIL), bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle iki ülkeye "itidalli olmaları" çağrısında bulundu.

BM'den İsrail ve Lübnan'a "itidal" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında meydana gelen patlamanın ardından, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın bazı bölgelerini topçu ateşiyle vurmasına ilişkin, yazılı açıklama yayımlandı.

Lübnan'ın güneyindeki Mecidiye bölgesi yakınlarında sabah bir patlamanın tespit edildiğine yer verilen açıklamada, patlamanın kaynağının ateşlenen roketten kaynaklandığının tahmin edildiğini ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bunun ardından İsrail'in de Lübnan'ın Kefar Şuba bölgesini bombaladığı hatırlatılan açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, Lübnan ve İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını, tansiyonun daha da artmasını önlemek için irtibat mekanizmalarının tam devreye sokulduğunu kaydetti.

Bölgenin hafta başından itibaren "gerilimlere" tanıklık ettiğini ve hassas bir süreçten geçtiğini aktaran Lazaro, tüm taraflara "itidalli olma ve tansiyonu yükseltecek davranışlardan kaçınma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan "havan mermisi atıldığı" gerekçesiyle, bu ülkenin güneyini hedef aldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Kremlin’den Prigojin açıklaması: Takip etmiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Eskişehir'de 11 milyon 650 bin boş makaron ele geçirildi
14:48
İstanbul'da fabrika yangını
14:41
Kremlin’den Prigojin açıklaması: Takip etmiyoruz
14:40
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:34
Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon
14:27
Zonguldak'ta 6 köyde şap karantinası başlatıldı
Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor
Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor
FOTO FOKUS
38 yıl önce çekilen fotoğraflarını ilk kez gördüler
38 yıl önce çekilen fotoğraflarını ilk kez gördüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ