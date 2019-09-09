Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü iklim değişikliği konusuna ayırdı.

"İklim değişikliği, dünyanın her bölgesini etkileyen bir gerçek." diyen Bachelet, şu anda öngörülen küresel ısınma seviyesinin insani sonuçlarının felaket olacağı uyarısında bulundu.

Bachelet, iklim acil durumunun halihazırda küresel düzeyde keskin bir artış sağladığını vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030-2050 yılları arasında iklim değişikliğinin 250 bin ek ölüme neden olmasını beklediğini anımsattı.

İklim değişikliğinin insan hakları, kalkınma ve barışı baltaladığının altını çizen Bachelet, "Dünya, insan haklarına yönelik asla bu kapsamda bir tehdit görmedi. Bu, herhangi bir ülkenin, herhangi bir kurumun, herhangi bir politikacının kenara çekilebileceği bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA