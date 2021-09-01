Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü, 1970-2019 yılları arasında iklim değişikliği ile kuraklığa bağlı insani ve ekonomik kayıpları inceledi.

50 yıl önce, her sene ortalama 711 felaket yaşanırken, 2000-2009 yılları arasında bu sayı yılda 3 bin 500'ün üzerine çıktı. Bu durum her gün 10 felaket yaşanması anlamına geliyor.

En çok can kaybının nedeni: Kuraklık

Rapora göre, en çok can kaybına kuraklık neden oluyor. Kuraklık nedeniyle 50 yılda 650 bin kişi hayatını kaybetti.

Fırtına ve kasırgalar sonucu 577 bin kişi öldü.

Sel felaketleri 59 bin, aşırı sıcaklar da 56 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu can kayıplarının yüzde 91'i de gelişmekte olan ülkelerde yaşandı.

Maddi bilanço da yükseliyor

Rapordaki rakamlar, erken uyarı sistemlerinin gelişmesinin can kayıplarının azalmasındaki etkisini de ortaya koyuyor.

50 yıl önce dünya genelinde felaketlerden günde 170 kişi hayatını kaybediyordu, 2010'da bu sayı 40'a kadar düştü.

Doğal felaketlerin maddi bilançosu da yükseliyor. 1970'li yıllara kıyasla doğal felaketler 7 kat hasar meydana getiriyor. 50 yıl önce felaketlerin neden olduğu zarar yıllık 175 milyon dolar civarındayken, 2010'dan sonra bu rakam yılda 1 milyar 380 milyon dolara yükseldi.

Uzmanlar, gelecekte, iklim değişikliği kaynaklı doğal felaketlerin sayısı ile büyüklüğünde artış olacağı uyarısında bulunuyor.