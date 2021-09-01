Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: Belta
Belarus, Rusya'dan uçak, helikopter ve hava savunma sistemi alacak
[Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko (solda) Rusya Devlet Başkanı Putin ile. | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Belarus'un Rusya'dan uçak, helikopter ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere büyük bir askeri satın alma gerçekleştireceği bildirildi.
Belta ajansında yer alan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya dayandırılan habere göre Rusya, yakında Belarus'a askeri malzeme sevkiyatı yapacak.
Sevkiyatta onlarca uçak, helikopter ve hava savunma sistemleri ile muhtemelen s-400'ler de yer alacak.
İlgili haberde Lukaşenko'nun söz konusu siparişi önceki gün imzaladığı ancak maliyete ilişkin bilgi vermediği aktarıldı.
Lukaşenko'nun, "Tatbikat (Belarus-Rus stratejik ordu tatbikatı Zapad 2021) sırasında ekstra bir şeye ihtiyacımız olduğunu görürsek, Rusya Federasyonu'ndan satın alırız ve hizmete girer.” ifadelerine yer verildi.
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