Belta ajansında yer alan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya dayandırılan habere göre Rusya, yakında Belarus'a askeri malzeme sevkiyatı yapacak.

Sevkiyatta onlarca uçak, helikopter ve hava savunma sistemleri ile muhtemelen s-400'ler de yer alacak.

İlgili haberde Lukaşenko'nun söz konusu siparişi önceki gün imzaladığı ancak maliyete ilişkin bilgi vermediği aktarıldı.

Lukaşenko'nun, "Tatbikat (Belarus-Rus stratejik ordu tatbikatı Zapad 2021) sırasında ekstra bir şeye ihtiyacımız olduğunu görürsek, Rusya Federasyonu'ndan satın alırız ve hizmete girer.” ifadelerine yer verildi.